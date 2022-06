Mis peitub Elina Borni iluarsenalis? Ehk piilu Eesti seksikaimaks naiseks pürgiva naise kosmeetikakotti!

Elina ilumoto on, et kui naistele on antud võimalus end veelgi ilusamaks teha, siis miks ei peaks seda võimalust ära kasutama. Paljud naised ütlevad, et meikimine mõjutab nende meeleolu ja teeb tuju paremaks. Elina pole erand. Vastupidi - ta teab, et ilus meik võib päästa kehva päeva. "Kõik mured, mis pead vaevavad, on mõneks ajaks läinud, kui tegelen parajasti jumestamisega. See on hea nipp end korraks igapäevaelust välja lülitada."