10 000 eurot on juba läinud! Alika Milova paljastas, mille peale ta superstaarisaate võiduraha kulutas

"Päris naljakas on mõelda, et 10 000 oli, nüüd ei ole," naerab Alika ja tunnistab, et ei oska isegi kõike üles lugeda, mis ostetud sai. "Mõningad küsivadki, et mille peale sa oled raisanud raha, siis hakkan mõtlema-mõtlema ja ei tulegi meelde. Neid oste oli päris palju."