FOTOD | Lennart Meri auks pühendatakse lavastus! Peaosa saanud Uukkivile ilmutas president ennast unenäos

"VÄLJAKUTSE ON VÕIMAS," märkis lavastaja Karl Laumets, kes on sündinud 1990. aastal. "See on suur tegemine. Ma olen Lennartiga üles kasvanud - tema tippaeg oli minu lapsepõlv, kui Eesti riiki ehitati," ütleb Karl. Tema kõrval on Lennart Merd kehastama hakkav Ivo Uukkivi.

FOTO: Tiit Blaat | Ekspress Meedia