FOTOD | Vaata, kes staaridest särasid Telliskivis Hartwalli terrassi avamisel

Tänavakunstnik Sänk, kes on oma loominguga kaunistanud ka Eesti majade seine, oli sel õhtul tähelepanu keskmes. Ta on sündinud Võrus ja tuli siia just peo pärast. Sänk veetis tunde, muutes tavalise sinise pingpongilaua tõeliseks kunstiks. Lisaks ei unustanud Sänk ka suhelda publikuga: ta värvis ühe külalise teksapükse ja andis loomulikult ka intervjuu. Ja seda kõike joonistamise ajal.