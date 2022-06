Mis on Bon Joviga juhtunud? Pealtnäha terve laulja tervis tekitab fännidele muret

Rokkbändi Bon Jovi ninamees ei ole kunagi olnud kõige tugevam laulja, kuid veel mõni aeg tagasi suutis ta kontsertide ajal laulda oma tavalised hitid ilusti ära. Kuid nüüd on esinemised sootuks muutnud.

Sel kevadel fännide poolt filmitud videotest on kuulda ja näha, et ta ei suuda enam tavapäraselt laulda. Jon Bon Jovi ei taba noote ning tema hääl tundub palju nõrgem kui tavaliselt. Samuti on 60-aastase artisti lavaline liikumine palju aeglasem ja ta ei ole enam nii aktiivne kui varem. Muutus on eriti märgatav, kui meenutada tema energilisi esinemisi eelmistest aastakümnetest. Oli ju tegemist ühe ägedaima esinejaga tervel meelelahutusmaastikul ning seetõttu olid Bon Jovi esinemised ümber maailma välja müüdud.

Seetõttu on meedias hakatud spekuleerima, mis on võinud laulja häält ja energilisust pärssida. Eelmisel sügisel nakatus ta koroonaviirusega ning on pakutud, et just see on siiani mõjutamas tema häält. Jon Bon Jovi ise pole seda kinnitanud ega ka ümber lükanud. On spekuleeritud ka selle ümber, et kas meest võib tülitada stress.

Ansambli The Darkness laulja Justin Hawkins spekuleeris hiljutises intervjuus, et Jon Bon Jovid tülitab väsimus ning inimesed tema ümber peaksid ütlema kuulsale lauljale, et ta peab puhkama. "Tema ümber on tekkinud suur "masin" ning tal on raske ise juhet seinast välja tõmmata," pakkus Hawkins.