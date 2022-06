Pitti ja Jolie tüli kogub taas hoogu: kas Angelina tegi suure tehingu Vene oligarhiga, et Bradi vihale ajada?

58-aastane Pitt süüdistab näitlejatarist eksnaist selles, et ta üritas mehele salaja majanduslikult kahju tekitada. Nimelt müüs Jolie maha oma osaluse Prantsusmaal asuvast viinamarjaistanduses Vene oligarhile Juri Šeflerile. Pitti sõnul on Jolie seotud kurja plaaniga, millega tahetakse kuulsat näitlejat antud istandusest täielikult välja süüa.

Lõuna-Prantsusmaal asuv kinnisvara on Pitti jaoks vägagi südamelähedane. Paar abiellus seal ning sellest sai näitleja kinnisidee. Kuid 2021. aastal sügisel otsustas Jolie, et müüb oma poole antud kinnisvarast maha. Ostjaks osutus just Šefler, kes on eelkõige tuntud kui Stolitšnaja viina tootva firma omanik.