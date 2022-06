Pisitütre esimese eluaasta jooksul nägi avalikkus teda vaid ühelt perefotolt, kus teda oli näha küljega ning eriti polnud aru saada, kelle moodi ta siis ikkagi on. Ka kolmeaastase poja Archie pilte pole Harry ja Meghan avalikkusega väga jaganud.

Kuid nüüd on paar avaldanud sel nädalavahetusel nende Londoni kodus Frogmore Cottage'is tehtud fotod. Ühel pildil on sünnipäevalaps mängimas murul ning teisel poseerib Meghan koos oma tütre ja fotograaf Misan Harrimani abikaasa Camilla ja nende ühise kahe lapsega. Harrimani perekond oli üks vähestest külalistest, kes said kutse laupäeval aset leidnud Lilibeti sünnipäevale.