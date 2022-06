Kaunis paar! Tšellist Marcel Kits nautis maailmakuulsal konkursil Silvia Ilvese tähelepanu

Tšellist Marcel Johannes Kits (27), kes saavutas maailmakuulsal tšellistide konkursil Brüsselis auväärse kolmanda koha, nautis konkursi kestel armastatu Silvia Ilvese (29) tähelepanu. "See ei olnud üldse vähetähtis, et Silvia mõneks päevaks konkursi kestel Brüsselisse lendas ja üksluisesse harjutamisse vaheldust tõi," sõnab Marcel.

"Jõudsime vahetult enne konkursi lõppu tähistada oma kokkusaamise teist aastapäeva, enne kui ta üheteistkümneks tunniks harjutama läks," ütleb Silvia. Ta tunnistab, et nii kõrgetasemeline konkurss võttis temagi vaimselt läbi. "Kes teab, ehk oli minu kaasaelamisest abi, et ta tunnistati maailma tipp-tšellistiks, et alustada solistikarjääri."