Asi ametlik: esoteerikahuviline Norra printsess kihlus šamaanist biseksuaalse kallimaga

Kuningakoja teates seisab, et nii kuningas Harald ja kuninganna Sonja kui ka kroonprints Haakon oma abikaasa Mette-Maritiga õnnitlevad Märtha Louise'i ja Durekit kihlumise puhul, vahendab Iltalehti.

Tulevane peigmees ning biseksuaalne Verrett postitas kihlumisteate ka oma sotsiaalmeediakontole, lisades: "Olen pisarateni rõõmus, et saan veeta oma ülejäänud elupäevad selle puhta südamega, ingelliku, targa ja väeka naise kõrval, kes mu silmis kehastab jumalanna kõiki tasandeid.“

Palju kõmu tekitanud lugu sai alguse 2019. aastal, kui paar kokku sai. Norra ajakirjanduse väitel kavatseb esoteerikalembeline printsess koos kihlatuga kolida Los Angelesse. Oma varasemates intervjuudes on Märtha Louise kinnitanud aga, et kavatseb palju viibida ka Norras.

Verrett kirjutas tänavu kevadel sotsiaalmeedias, et kavatseb Norra printsessi kätt paluda. Märtha Louise`il on varasemast abielust kirjanik Ari Behniga kolm tütart. Paar lahutas 2016. aastal ning Behn suri kolm aastat hiljem jõulude paiku.

Printsess Märtha Louise on kuningas Haraldi ja kuninganna Sonja esmasündinu ning troonipärimise järjekorras neljas. Tema ees on vend ning viimase kaks last.