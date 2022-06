Kohtureporter: Deppi ja Heardi istungite ajal jäid vandekohtunikud magama

Naise sõnul oli põõnajaid nii esimestes, kui ka tagumistes ridades. "Ja see oligi ränk. Seal oli palju videotunnistusi ja vandekohtunikud lihtsalt istusid seal ning järsku nende pead nõksatasid," kirjeldas Bellinger. Kuna kohtuniku otsusega jäävad vandekohtunike nimed salastatuks vähemalt aastaks, siis on hetkel nn uneliivapüüdjaid raske tuvastada.

Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtusaaga sai 1. juunil Virginia osariigis lõpu, kui vandekohus otsustas, et võitjana väljub Depp. Algselt teatas vandekohus, et naine peab filmistaarile maksma kahjutasuks 15 miljonit USA dollarit, kuid Virginia osariigi seaduste tõttu kahandati seda summat 10 350 000 dollarini.

Vandekohus leidis, et Heardi poolt 2018. aastal kirjutatud Washington Posti artiklis tehti Deppi kohta valesüüdistusi. Samuti leiti, et näitlejatar käitus meelega pahatahtlikult. Kõikidele küsimustele, mida vandekohtule esitati Heardi poolt kirjutatud artikli kohta, vastati jaatavalt.

Vandekohus otsustas, et Heardi poolt tehtud kaks süüdistust olid tõestama. Kuid siiski leiti, et Depp laimas oma eksnaist ning peab talle maksma kahjutasuks 2 miljonit USA dollarit. Heard oli istungit kuulamas kohtusaalist, Depp viibis töökohustuste tõttu Inglismaal.

"Pettumust, mida täna tunnen, on võimatu sõnadesse panna. Mu on süda valutab, et tõenditest ei piisanud, et seista vastu minu endise abikaasa ebaproportsionaalsele jõule, mõjule ja võimule," ütles näitlejatar ametliku avalduse kaudu pärast istungi lõppu.



Depp väljendas kohtuotsuse järel rahulolu ning ütles, et vandekohus "andis talle tema elu tagasi".