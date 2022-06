Saara Nüganen: ennast on ikka vastik ekraanilt vaadata

Paar aastat tagasi võttis Saara ette suure elumuutuse, kolides Pärnust Tartusse ja astus Vanemuise teatri ridadesse. Kuigi lavavahetus tõi näitleja Endla teatrist suurema publiku ette, on Saara enda sõnul juba uude koduteatrisse hästi sisse elanud. ,,Teatri suurus vajab veel harjumist ja see, et kõiki ei jõuagi nimepidi teretama õppida, aga mind on hästi vastu võetud,’’ räägib näitleja.

Martin Alguse stsenaariumil põhineva draamasarja esimest hooaega on ka Nüganen ise näinud ning kuulnud palju positiivset tagasisidet. ,,Tuttavad, kes muidu eesti teleseriaale väga ei vaata, on öelnud, et see oli olnud väga teistmoodi ja paeluv ning küsinud, millal juba teine hooaeg tuleb,’’ räägib Saara seriaali fenomenist. Näitlejad on aga tihti enda kõige suuremad kriitikud ning oma suure töö ja rollidega kiitlema ei rutta. Sama lugu on ka andeka Saara Nüganeniga. Kuigi Saara kiidab väga sarjas ,,Valguses ja varjus’’ oma kolleegide tööd, on tal enda sõnul ‘’ennast ikka vastik ekraanilt vaadata’’.