VIDEO I Keda kaaluti veel Raivo Trassi järel "Viimse reliikvia" legendaarse tegelaskuju rolli?

Videos tuuakse välja, et filmi toimetaja Lennart Meri on kirjeldanud Risbieteri tegelaskuju sõnadega "lüüriline ohmu". Samuti lisatakse, et peale Trassi kaaluti Risbieteri rolli veel Lembit Ulfsakit ja Kalju Komissarovit. Viimane oli ka filmi teine režissöör.



Lisaks tuuakse välja ka detail, et kõige kauem otsiti taga Agnese osatäitjat, mistarvis kammiti läbi suur hulk Tallinna koole.