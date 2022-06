Kuninglik ämber: Rootsi kuningas ajas suures kõnes rahvuspäeva teise olulise suvepühaga sassi

Rootsi tähistab rahvuspüha iga aasta 6. juunil alates 1983. aastast. Enne seda tähistati seda päeva kui Rootsi lipu päeva. Taustaks tuleks aga mainida, et kuna rootslaste jaoks on Midsommar nii tähtis püha, siis aegajalt on meedias kõlanud mõtted, et teha see rahvuspühaks 6. juuni asemel. Ehk sealt ka kuninglik keelevääratus?