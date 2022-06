Mari Lill ohkab kursavenna Raivo Trassi lahkumisele mõeldes: kõik me ümbert lähevad

„Istun praegu siin Andineemel koos mehega, kes oli Raivo Trassi pinginaaber,“ ohkab näitleja Mari Lill, ka Trassi kursuseõde lavakunstikoolist.



Raivo Trassi ootamatu surm on neile mõlemile valusa hoobi andnud, mistap on sõnad rasked tulema. „Ega midagi ole teha, eks me ole kõik selles eas,“ sõnab Mari. „Kõik me ümbert lähevad.“