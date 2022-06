Palju õnne! Sarja „Litsid“ täht Lisette Pomerants on lapseootel

On kaunis suvepäev heade mõtete linnas Tartus, kus kohtun näitlejanna Lisette Pomerantsi (26) ja tema värske abikaasa, tervendaja ja maagi Andreas Pomerantsiga (41). Otsime Tartu kõige kaunimat suveterrassi, kuniks mõistame, et päikese tõttu oleks mul keeruline nende ütlusi arvutisse talletada. Nõnda olemegi sunnitud leppima siseruumiga. Sellest aga pole midagi, sest värske abielupaar on nii päevitunud, puhanud ja õnnelik, et nende sära muudab ka hämara kohviku helgeks.