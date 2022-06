Kim Kardashian paljastab, kuidas sai alguse suhe uue kallimaga

Naine avaldab, et helistas paar päeva hiljem saateprodutsendile, et Davidsoni telefoninumbrit küsida. "Saatsin Pete'ile sõnumi ega osanud arvatagi, mis edasi saama hakkab," ütleb ta. Tõsielustaari sõnul arvavad paljud, et nende suhe on justkui naljasaade kuna Pete on koomik. Ta lükkab väited ümber. "Meie suhe on normaalne," avaldab Kardashian, "Ta on väga tähelepanelik ja siiras. Arvan, et täiuslik sõna Pete'i kirjeldamiseks ongi siiras."