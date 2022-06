Nicolas Cage'i tõusud ja mõõnad: hinnatud Hollywoodi esinäitlejast nähtamatuks staariks

Kui palju on Nicolas Cage'il (58) annet, kui palju on temas edevust ja rumalust, seda on isegi tagantjärele raske öelda. Ta pole ju veel oma karjääri filmilinal lõpetanud, jätkuvad ka isikliku elu keerdkäigud. Eelmisel aastal abiellus Nicolas viiendat korda, sedapuhku avalikkusele tundmatu 26aastase jaapanlanna Riko Shibataga.

Nick, nagu teda lapsest peale ja omade vahel on kutsutud, sündis 7. jaanuaril 1964 Californias Long Beachis. Tema isa on kirjandusprofessor August Coppola, ema tantsijanna ja koreograaf Joy Vogelsang. Perekond määras ära poisi elutee, aga kirjandusteadlaseks ega tantsijaks ei tahtnud ta siiski saada. Perekonna tõeline patriarh ja suurkuju on Nicki onu, režissöör Francis Ford Coppola. Itaalia juurtega Coppola sai maailmakuulsaks maffiaperekonna lugu rääkivate „Ristiisa“ filmidega. Eks ta nii tundis, kui kandis Itaalia emigrantide olemust ja vaimu. Temast sai küll õnneks suure filmiperekonna ristiisa. Coppola filmiperekonnast pole meil ruumi rääkida, kuid on arusaadav, et väikesele Nickile oli onu filmimaailm väga peibutav. Seda enam, et ka tädi Talia Shire (sündinud Coppola) sai näitlejana kuulsaks just „Ristiisa“ filmides Connie Corleone osas.