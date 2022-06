Miks küll? Kuninganna keelas Harryl jäädvustada oma esimest kohtumist Lilibetiga

Kuninganna Elizabeth II (96) kohtus oma lapselapse Lilibetiga esmakordselt möödunud nädalal. The Sun vahendab, et prints Harry ja hertsoginna Meghan oleksid soovinud tähtsat hetke jäädvustada ning fotograafi sündmuskohale kutsuda. Seda nad siiski teha ei saanud, kuna Elizabeth II tahtis, et kohtumine oleks võimalikult privaatne. Väidetavalt kartis monarh, et pildid levivad USA meediasse.