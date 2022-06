Portaal Celebrity Net Worth hindab printsi väärtuseks 400 miljonit dollarit, mis on tulnud tema tööst kroonprintsina ja ka jõukast perekonnast. Kui see summa oleks sularahas, siis kuluks 200 inimesel aega pea kaks aastat, et kogu rahapatakas üle lugeda. Prints on tuntud oma jõukuse poolest ning ei karda seda välja näidata. Talle kuulub mitukümmend miljonit maksev erajaht Dubawi Super Yacht, mis on 90 meetrit pikk. Lisaks on tal ka arvukalt sportautosid, mille väärtus küündib üle miljoni - Ferrari LaFerrari, Mercedes G63 AMG, Lamborghini Venomo, McLaren P1 ja Bugatti Veyron. Ta kulutab oma raha peamiselt autode tuunimisele, näiteks on üks ta autodest kaetud 24-kraadise kullaga. Printsil on ka uhke kaunist kaamel, mille väärtus küündib 2,7 miljoni dollarini.