Nick Cannon vandus tsölibaadile alla: mehe seitsmele lapsele tuleb ohtralt lisa

Teisipäeval käis Nick Cannon taskusaates “Lip Service“, kus ta paljastas, et tema perre lisandub sel aastal taas lapsi, vahendab People. Saatejuhi spekulatsioonile, et mehel on juba kolm last teel, vastas staar põiklevalt. “Kui sa ütled, et nad on teel... Mitu sa juba loendanud oled? Ütleme lihtsalt nii, et kurg on minu poole teel,“ sõnas mees. Cannon sai eelmisel aastal kolm last ja vihjas, et see aasta purustab ta oma rekordi. “Kui sa arvasid, et eelmisel aastal tuli palju lapsi...,“ oli mees taaskord salapärane.