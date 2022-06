ARMAS KLÕPS | Rootsi kuningapere tähistas rahvuspüha: printsessid sulatasid taas südameid!

Esmaspäeval, 6. juunil lubati külastada Stockholmi lossi, mis oli rahvuspäeva auks kõigile huvilistele avatud. "Lossil on tohutu ajalugu ja imeline kultuur. Meil on hea meel, et täna saavad kõik seda nautida. Tere tulemast ja head rahvuspüha kõigile!" ütles kroonprintsess esmaspäevases kõnes. Päeva jooksul oli võimalik külastada ka Logårdenit, Stockholmi lossi aeda ja Bernadotte'i raamatukogu, mis on tavaliselt külastajatele suletud.