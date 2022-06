Kanye süda on murtud: Kim Kardashiani uus kutt veedab tema lastega lõbusalt aega

Kanye West teab, et tema side nelja lapsega on lõhkumatu, kuid siiski paneb antud olukord teda muretsema. Talle ei meeldi, et Kimi uus kutt Pete Davidson tema lastega aega veedab, vahendab Hollywood Life. “See oli midagi, milleks Kanye valmis polnud ja ta isegi ei mõelnud selle peale, kui tema ja Kim lahku läksid,“ ütles räpparit tundev allikas. “See, et Pete ja lapsed on nii lähedaseks saanud nii kiiresti, on sügavalt muserdav Kanye jaoks,“ lisas ta. Westi jaoks on raske näha pilte Davidsonist ja lastest koos kõikjal, kus ta käib.