Vene superstaar Oleg Gazmanov kurdab: Lätis asuvasse korterisse ei pääse ja seda müüa ka ei saa!

Gazmanov tunnistas, et pole Lätis asuvas korteris käinud 2014. aastast. Kuid enda sõnul on ta maksnud selle eest regulaarselt kommunaalarveid ja rahaliselt on kõik korras. Staar lõpetas Jurmala külastamise pärast seda, kui riigi valitsus keelas tal, nagu mõnel teiselgi vene artistil, Lätti siseneda.