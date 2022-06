KLÕPS | Ainult 18+! Cole Sprouse'i tagumikupilt hullutab rahvast

Pildi all kommenteerivad Cole'i kaasnäitlejad elavad mehele kaasa. “Riverdale'is“ Sprouse'i isa kehastav Skeet Ulrich kommenteeris üheksa pisaratega naerunägu, Lana Condor kirjutas lihtsalt “Ei“ kommentaariks. Mehe tüdruksõber Ari Fournier mõtleb oma kommentaaris, millal pilt maha võetakse. Muusik King Princess leiab, et tegemist on parima pildiga, mida Cole eales postitanud on. Üks fänn võrdleb näitleja suurt tagumikku lausa Ameerika kuulsaima teleperekonnaga. “Cole Kardashian“ kutsub ta Sprouse'i. Teine lisab: “Vihkajad ütlevad, et see on võlts.“