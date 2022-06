Kylie Minogue paljastab Kylie Jenneriga vaidluse tagamaid: see oli kõigest äri

Salapärase kohtulahingu asjus polnud kuni eilseni palju teada. Kylie Jenner ja Kylie Minogue käisid ühise eesnime pärast kohut, et välja selgitada, kumb neist “Kylie“ nime kaubamärgina kasutada saab. Võitjaks osutus Minogue, kes ütles, et tüli ei maksa juhtumist välja lugeda, tegemist on kõigest äriga.

Andy Coheni juhitud Ameerika telesaates “Watch What Happens Live“ ütles Minogue, miks ta kohtutee ette võttis. “Kui mulle pandi nimeks Kylie, siis ma kohtusin ainult ühe minust vanema inimesega, kelle eesnimi oli Kylie. Ma arvan, et see on ebatavaline,“ selgitas muusik. Ta sõnas, et on terve elu oma brändi ehitanud ja kaitsnud ning seetõttu pidi ta ka Jenneri vastu võitlema. “Me jõudsime kokkuleppele,“ paljastas Minogue kohtulahingu tulemuse kohta.

Kui saatejuht Cohen uuris, kas Minogue helistas Kylie emal ja mänedžerile Kris Jennerile, et asjad selgeks rääkida, vastas lauljanna eitavalt. “Aga ma sooviksin nendega kohtuda,“ lisas ta kiirelt juurde.

Kohtulahing nime “Kylie“ pärast sai alguse juba aastal 2014, kui 17-aastane Jenner püüdis nime “Kylie“ kaubamärgina üles seada. Paar aastat hiljem tulid välja dokumendid, kust selgus, et popstaar Minogue on Jenneri avaldusele pidurit tõmmanud. Ta kirjeldas Jennerit kui teisejärgulist tõsielutelevisiooni persooni, kes näitles telesarjas “Keeping Up With the Kardashians“ taustanäitlejana, vahendab Mirror.

Minogue sõnas oma avalduses, et temale peaks jääma õigus “Kylie“ nime kasutada, kuna ta on rahvusvaheliselt tuntud esineja ja rinnavähiaktivist, keda kogu maailmas tuntakse lihtsalt “Kylie“ nime all. Lisaks kasutas ta juba seda kaubamärki hariduse ja meelelahutusega seotud valdkondades. Samuti müüs Minogue “Kylie“ nime alt parfüüme ja riided ning omas internetilehte kylie.com juba 21. augustist 1996 – tervelt aasta enne seda, kui Jenner sündis. Pärast kohtus lüüasaamist 2017. aastal esitas Jenner taotluse kaubamärgile “Kylie Cosmetics“ ja hakkas selle alt oma meigitooteid müüma. Minogue tuli oma “Kylie“ meigitoodetega välja aastal 2019.