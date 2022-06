Nad kirjeldasid intervjuudes, kui õnnelik Johnny võidu üle oli ja et staar „pole kuue aasta jooksul nii palju naeratanud kui nüüd“. Samal ajal kritiseerisid nad Amber Heardi poolt tehtud väidet, millega näitlejatar väitis, et ta kaotas kohtuprotsessi, kuna Depp on temast võimsam ja populaarsem.