Kas Kris Jenner on salaja abiellunud? Isegi Khloe Kardashian peab ema käest vastuseid nõudma

Saatest avaldatud klipis vestlevad Kardashian ja Jenner abiellumise teemal. Khloe toetub emalt aru pärides mitmele allikale, kes väidavad, et Jenner on salaja oma poiss-sõbra Corey Gamble'iga abiellunud. “Ma olen nii paljudelt inimestelt kuulnud, et sa oled salaja abielus,“ ütleb Khloe emale. Jenner vastab tütrele kelmika naeruga. “Ei, ma ei ole salaja abiellunud,“ kummutab Jenner abielukahtlused.

Khloe aga nii kiirelt järele ei anna ja nõuab ema käsi näha, et sealt abielusõrmust otsida. Talle jääb silma, et ema kannab suure kollase kiviga sõrmust täpselt õiges sõrmes. “Näeb küll niimoodi välja,“ ütleb tütar emale. Krisile aga sellised jutud ei meeldi. “Lõpeta ära. Kas sa arvad, et ma abiellun ja ei pea suurt pulmapidu? Ei, ma ei ole salaja abiellunud. Vannun jumala, oma laste ja issi nimel,“ üritab Jenner teemat lõpetada.

Kris Jenner on aastast 2014 olnud koos muusikamänedžer Corey Gamble'iga, paaril on 25 aastane vanusevahe, vahendab Page Six. Kuigi nad pole abiellunud, elavad nad hetkel koos Krisi uues majas, kus Corey aitas tal sisse seada. Pole teada, kas kaks korda abielus naine plaanib ka kolmandat korda altari ette astuda.