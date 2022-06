Juba kõik? Kristina Suuroja tegi enda restoraniga lõpparve: meil olid omanikega erinevad visioonid

Suuroja rääkis fännidele ja toetajatele oma Instagramis, et saab restorani kohta hästi palju küsimusi, kuid kahjuks peab ta fänne kurvastama. “Ma tulin kuu lõpust restoranist Jää ära,“ ütles Suuroja. “Meil olid lihtsalt omanikega erinevad visioonid, erinevad arusaamad restorani pidamisest. Lihtsalt otsustasime, et pole mõtet koostööd jätkata,“ paljastas Suuroja lahkumise tagamaid.

Suuroja teatas restorani avamisest alles paar nädalat tagasi. Oma endiste kolleegidele ja restorani asutajatele soovib raadiohääl palju edu ja kordaminekuid. “Enne kui te hakkate ütlema, et olid seal ainult kaks nädalat, siis tegelikult ma olin pikemalt. Ma andsin restoranist teada alles mai alguses, aga kõik see protsess algas kõvasti varem,“ sõnas Suuroja oma rolli kohta restorani käivitamises.

Maikuu alguses Õhtulehele antud intervjuus kinnitas Suuroja, et tema on restorani üks osanikest ja asutajatest. “Olen siin juhataja. Võin uhkusega öelda, et see on minu restoran. Loomulikult on mul kaaspartnerid ka, Helina ja Toomas, aga mina ikkagi möllan ja tegelen siin igapäevaselt,“ ütles ta siis.