Kuninganna Elizabeth jääb halva tervise tõttu taas tähtsast üritusest eemale

Kuningliku pere vanemad liikmed teavad rääkida, et monarh, kes on ka Rahvaste Ühenduse juht, ei osale aina süveneva nõrkustunde tõttu mängudel, vahendab Daily Mail. Tema asemel võtab koha sisse prints Charles ning mängudel saab näha ka teisi kuningliku pere liikmeid. Nii prints William kui ka hertsoginna Kate osalevad avatseremoonial ja tõenäoliselt võtavad nad kaasa ka oma kolm last.