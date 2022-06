Johnny Deppi esinemine Soomes käivitas piletiralli: üks kontsert on juba välja müüdud

Depp saadab tuuril muusikut Jeff Becki, kellega ta on ka varem koos musitseerinud. Soomes esinevad nad 19. juunil Helsingi bluusifestivalil ja järgmisel päeval Tamperes, vahendab Iltalehti. Kontserdi pressiesindaja Lasse Norres ütles, et Tamperes toimuva kontserdi piletid said kolmapäeval kiiresti otsa. Ka Helsingi esinemise piletitele joosti tormi, kuid sinna on veel mõned piletid saadaval. “Muidugi me arvasime, et Tampere ja Helsingi kontserdid müüakse välja, aga me ei oodanud tohutut müügiplahvatust esimese päevaga,“ ütles Norres ja lisas, et Johnny Deppi nimi aitas kindlasti pileteid müüa.