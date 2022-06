Hõissa pulmad! Väidetavalt abiellub Britney Spears täna oma kallimaga

Lauljannat tundvad allikad kinnitavad, et just täna on see päev, kui Spears ja Asghari intiimse pulmatseremooniaga üksteisele jah-sõna ütlevad. On teada, et pulm on väga eksklusiivne ning kutsutud on kõigest sada külalist, vahendab TMZ. Kohal on Britney vend Bryan, kuid popstaar pole pulma kutsunud ei oma ema, isa ega ka õde. Ta on oma pere peale pahane, et nad teda isa eestkoste alt kiiremini vabaneda ei aidanud.