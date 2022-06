Esmaspäeval toimuma pidanud Pet Shop Boysi kontsert jääb ära

“Meile on just teada antud, et ettenägematute asjaolude tõttu on meie kontsert Saku Suurhallis tühistatud,“ teatab Pet Shop Boysi ametlik koduleht. Teadet kinnitavad nii Piletilevi kui ka ürituse korraldaja Live Nation Estonia. Bänd pidi Eestis esinema oma maailmaturnee “Dreamworld - The Createst Hits Live“ raames, mis on nende esimene parimate hittidega täidetud tuur.