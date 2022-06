KLÕPS | Kummaline õnnetus: Adam Sandler sai telefoni tõttu sinise silma

Telefoniga juhtunud õnnetuse tõttu tekkis näitlejal silma alla haav. “Ma tundsin verd. Ma keeldusin juhtunut tunnistamast, midagi on toimumas, aga ma tahan magada,“ ütles ta. Sandler lisas, et kuigi haav näeb lahe välja, pole õnnetuse juures midagi ägedat. “Kui ma New Yorgis ringi käin, siis inimesed vaatavad mind ja mõtlevad, et mulle meeldib kakelda. Tegelikult juhtus see õnnetus voodis,“ rääkis näitleja.