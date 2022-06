Ärimees Sten-Erik Jantson ja tema naine paljastasid, et said lapse kunstviljastamise teel

Naine kirjutab postituses, et kuigi emadepäev oli juba kuu aega tagasi, mõtleb ta siiski sellele teekonnale, kuidas ta emaks sai. Ta soovib jagada lugu sellest, kuidas nad Steniga kahe poja vanemateks said. “Loodan, et see on julgustuseks mõnele naisele/perele püüdlemaks oma unistuste poole… Mitte alla anda ning vajadusel abi ja tuge otsida,“ kirjutab Daana.