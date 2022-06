VIDEO | Mihkel Raud avaldab, miks oma kallimast avalikult rääkida ei taha

Mõni aeg tagasi kajastas Kroonika , et Urmas Sõõrumaa 60. sünnipäeva vastuvõtul Alexela kontserdimajas oli Mihkli kaaslane pikk ja sihvakas, blondide juustega ja temast arvatavalt poole noorem naine. Hiljem sõnas Mihkel, et käis üritusel koos kallim Mariaga.

Miks muidu avameelne muusik ja saatejuht temast ei räägi? Mihkel sõnas täna, et nad on kallimaga kokku leppinud, et on privaatsed. Ta kinnitas, et just seepärast napisõnaline ongi.