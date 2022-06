VIDEO | Aasta suunamudija Keili Sükijainen: ma kardan olla kellegi eeskuju, see on suur vastutus

Sükijainen tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et ta kardab olla kellegi eeskuju. "See on suur vastutus,“ ütles ta. Sükijainen sõnas, et meil igaühel on omad mured ja halvad päevad. Naise sõnul ei tasu ennast kellegi teisega võrrelda. “Sotsiaalmeedia on ikkagi tahes-tahtmata sinu high-lights reel ehk me talletame pigem rõõmsaid hetki. Sotsiaalmeedia peab olema lõbus inspireeriv ja hariv,“ sõnas Sükijainen.