The Rasmuse ninamees vajus depressiooni: tema naisel katkes neli rasedust jutti

The Rasmusest polnud rahvusvaheliselt aastaid kuulda, ent nn uue stardi tegid nad hiljuti Eurovisionil. Finaalis saadi 21. koht. Ylönen pole pettunud, vahendab Iltalehti. „Finaali esitus oli senistest parim ning olen selle üle uhke,“ rääkis ta. „Me ei tunne tulemuse pärast häbi, see on lihtsalt üks skoor,“ lausus muusik.

Bändi värskes loos „Rise“ kajab vastu ka Ylöneni vahepeal painanud depressioon.

„Kannatasin selle käes enne eelmist suve. See haaras mind sügavuti, oli päris hirmuäratav, kui mõistsin, mis toimub,“ rääkis ta.

Ta tundis muret tuleviku pärast. „Kõik tööotsad olid jäätunud ja bändi liikmed olid üle maailma eri paigus laiali,“ viitas ta, et oli kartus, et The Rasmus laguneb.

Põhiprobleem aga lasus eraelus. Ta elab koos modell Katriina Mikkolaga ja nende poeg Oliver sündis 2017. aasta detsembris. Nad soovisid ka teist last, aga see plaan ei tahtnud kuidagi õnnestuda. Ylönen tunnistas, et Katriina elas üle neli nurisünnitust. „See oli raske meie mõlema jaoks,“ märkis ta ja kirjeldas, kuidas lootus asendus kurbusega.

Paistab, et nende peres on hoopis viis kohtuseadus - viimaks läks rasedus ladusalt. Katariina sünnitas eelmise aasta oktoobris tütre, kellele pandi nimeks Ever Marlene.

Ka bändi osas on asjad järjest paremaks läinud. Ylönen kirjeldas praegust olukorda kui teraapiat võrreldes varasemaga.