Egle Nabi avameelselt abikaasa skandaalist: Heiki elu muutus drastiliselt. Võib-olla kunagi selgub, milleks see kõik vajalik oli

Maadluse maailmameister Heiki Nabi (37) ja Fitbody treener Egle Nabi (39) on olnud abielus 11 aastat. Viimase aasta jooksul on nende elus olnud mitu pöördepunkti. Tänavu 15. jaanuaril sündis Egle ja Heiki lastele Renatale (11) ja Henrile (4) õde Nurmiina. See oli rõõmustav, aga suure musta pilvena on pere pea kohal lahenduseta kohtuasi Heiki dopinguteemal.