VAATA | Reket andis välja ebatavalise muusikavideo oma uuele suvisele loole „Natuke Nii, Natuke Naa“

Rahva poolt juba soojalt vastu võetud lugu „Natuke Nii, Natuke Naa“ sobib ideaalselt selleks, et end lõpuks suvelainele keerata. Loo tegemine oli reketile albumil olevatest lugudest kõige väljakutsuvam: „Enamasti kõige lihtsama refrääni kirjutamine võtab just enim aega“, kommenteerib reket.

Muusikavideost leiab meeleolukaid kaadreid artisti aastatepikkusest tööst ja puhkusest: „Kõik mis ma elu jooksul teinud olen, on teinud minust selle kes olen ma täna. Elu peab olema elamist väärt ja usun, et see musavideo seda ka vaatajale meelde tuletab. Work hard, play hard“, lisab reket ise. Videomaterjal pärineb peamiselt reketi enda telefonist. Muusikavideo monteeris kokku Henry Parelo.