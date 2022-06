FOTOD | Suurejoonelised kontserdid: ERSO tähistas Neeme Järvi 85. sünnipäeva

Paavo Järvi juhatusel kõlasid Eesti ja Ukraina hümnid ning Kristjan Järvi dirigeeris Johann Sebastian Bachi koraali „Nun danket alle Gott“.



Kontserdist tegid ülekande ETV, Klassikaraadio ning ERSO TV. Pärast kontserti toimus pidulik vastuvõtt Estonia kontserdisaalis. Neeme Järvi juubelikontserdid said teoks koostöös Kultuuriparnerluse Sihtasutusega. Kontserdi toetajad olid Iutecredit Europe AS, Armin Karu ning Väino ja Reet Kaldoja.



Neeme Järvi ja ERSO koostöö sai alguse 1956. aastal, neli aastat hiljem sai Järvist or­kestri koosseisuline dirigent ja 1963. aastal peadirigent. Neeme Järvi juhatusel on orkester käinud paljudes maailma mainekates kontserdisaalides, sealhulgas Berliini Konzerthaus, Viini Musikverein, Linzi Brucknerhaus, Praha Rudolfinum, New Yorgi Avery Fisher Hall (praeguse nimetusega David Greffen Hall). Tänu temale sai alguse orkestri koostöö maineka Briti plaadifirmaga Chandos, Rootsi firmaga BIS, sari „Great Maestros“ koostöös Eesti firmaga ERP jpm. 2017. aastal sai Järvi oma 80. sünnipäeva puhul ERSO eluaegse aupeadirigendi tiitli. Järvi on ainsana olnud ERSO peadirigent kahel korral.



Oma pika karjääri jooksul on Järvi on olnud seotud maailma erinevate orkestritega nagu Orchestre de la Suisse Romande’i, Haagi Residentie-orkester, Detroiti sümfooniaorkester, Göteborgi sümfooniaorkester, Šoti Kuninglik Rahvusorkester jpt. Järvit on tunnustatud paljude preemiate, aunimetuste ja tiitlitega, nende hulgas Rootsi Kuningriigi kõrgeim autasu Põhjatähe orden (1990), Eesti Vabariigi Riigivapi teenetemärk (III klass; 1996), Eesti Muusikanõukogu 2012. aasta interpretatsioonipreemia, Eesti Vabariigi riiklik kultuuri elutööpreemia (2017), Gramophone’i elutööpreemia (2018) ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia (2020).