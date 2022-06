Grete Paia tunnistab, et on tundnud end seksobjektina. Eriti Itaalias!

On sul tulnud end kunagi tunda nii-öelda seksobjektina meeste seas? „Ikka on, eriti Itaalias või üldse välismaal. Eesti naised on alati väga hoolitsetud, eriti väljas käies, ja see jääb tahes-tahtmata silma,“ rääkis Paia.

„Kõige värvikamad „kogemused“ on minul ikkagi Itaaliast. Üks seik oli kunagi selline, et käisime sõbrannadega väljas ning meiega liitusid kohalikud mehed, pealtnäha väga viisakad ja intelligentsed, kellega olime ühiste sõprade kaudu tuttavaks saanud,“ kirjeldas ta. „Üks nendest aga oli mind vägagi sihikule võtnud ning tiirutas terve õhtu mu ümber. Proovisin talle igatpidi selgeks teha, et ma tõesti ei ole huvitatud, ent selle peale kostis tema muudkui, et oi-ii, kuidas talle meeldib, kui ma raskesti kättesaadavat mängin, ning et see tõmbab teda veel enam käima ja kasvatab huvi minu vastu. Lõpuks ma küsisin, et kas ta midagi „#metoo“ kampaaniast ei ole kuulnud… Päris tüütuks muutus kogu see tsirkus juba.“