VIDEO | Salakaval haigus: Justin Bieberil on pool nägu halvatud

Oma videopostituses viitas Bieber, et just haiguse tõttu pidi ta mitmed oma esinemised edasi lükkama. „Selles on süüdi viirus, mis ründab närve mu kõrvas ja näol. Seetõttu on mu nägu halvatud, nagu näete, ei saa ma ühte oma silma pilgutada,“ kirjeldas ta.