Tõnis Niinemets Eesti poliitikutest: otsuseid, mille taga on olematu koostöö, on raske vaikides pealt vaadata

Näitleja sõnab, et on teatriinimesena harjunud tegema koostööd. „Teatrikunst sünnib koostööst,“ ütleb ta, „Ei ole nii, et keegi mõtleb end hästi lahedaks. Poliitikas näen, et keegi mõtleb end hästi lahedaks, ja kui selles on midagi, mis mul pirni põlema paneb ja mind häirib, ei saa ma vait olla.“ Niinemets avaldab, et ei salli rumalust ega kahepalgelisust. „Poliitiku elukutse on avalik nagu ka näitleja oma,“ räägib ta, „Seda valides pead arvestama, et sinu kohta arvatakse. Proovin oma arvamust avaldada nii, et see otseselt kedagi ei solva. Kõige parem on sellel puhul iroonia ja oskus võtta lollust huumoriga.“