Laupäeval, 11. juunil toimus Tartus Pride, mis on nii meeleavaldus kui ka kogukonnaüritus. „LGBT+ inimesed on Eestis alati olemas olnud. Kuigi viimased 30 aastat on meie ja Eesti elus palju muutnud, on meil ikka veel üks oluline küsimus: kaua võib?!,“ seisis ürituse tutvustuses. Päeva peale toimusid ka mitmed töötoad ning üritustele pani punkti õhtune pidu Genialistide klubis.