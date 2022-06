Traagiline õnnetus Harry Stylesi kontserdil: pealtvaataja kukkus kolmanda korruse rõdult alla

Ka Šotimaa politsei kinnitas, et neile on teatatud pealtvaatajast, kes rõdult alla kukkus. Õnnetus leidis aset kell 22.15 kohaliku aja järgi. “Õnnetusjuhtumis puudusid kahtlased asjaolud ja meditsiinitöötajad vaatasid mehe õnnetuspaigas üle,“ teatas Šotimaa politsei esindaja. Õnnetus jäi video peale, kust on näha, kuidas publik Stylesi kontserti naudib kui järsku on näha inimese siluetti, kes allasuunas rahvamassi poole kukub. Väljamüüdud kontserdil oli kohal 50 tuhat fänni.