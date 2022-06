Prints Andrew loobus ootamatult oma ordu sündmusel osalemisest, palee kardab inimeste reaktsioone

Prints Andrew töötab aktiivselt selle nimel, et kuninglikku ellu naasta ja taas avalikel sündmustel monarhiat esindada. Prints on ka kuninganna Elizabeth II proovinud mõjutada, et ta endine kuninglik tiitel taastataks ja et ta saaks taas luba ametlikel üritustel kuninglikku peret esindada. Veel soovib prints Andrew, et talle ennistataks tema tseremoniaalne roll Grenaderi kaardiväe kolonelina. Prints kaotas oma auväärsed tiitlid selle aasta jaanuaris, kui ta pidi maksma mitu miljonit naela kokkuleppe korras Virgina Giuffrele seksuaalse vägivalla süüdistuste eest, et kogu juhtum kohtusse ei jõuaks, vahendab Daily Mail.

Eile õhtul otsustas prints ootamatult, et tänasel avalikul Garteri ordu tseremoonial ta ei osale, hoolimata sellest, et ta kuulus iidse rüütelkonna ordu koosseisu. Siiski osaleb ta privaatsel lõunal koos kuninganna ja teiste ordu liikmetega. Eelmisel nädalal jäi prints Andrew eemale kuninganna 70. troonijuubeli pidustustest, kuna tal oli koroona.

Varem teatas Buckinghami palee, et prints Andrew osaleb tähtsal sündmusel, sest au ordu tegemistes osaleda andis talle kuninganna isiklikult. Tagataustal aga kardetakse, et printsi saadavad inimeste pilked ja et ta vilistatakse välja. Prints Andrew avalikul sündmusel osalemist on väidetavalt blokeerinud tema vend prints Charles ja ka prints William, kes kuningannat veensid, et Andrew osalemine on halb mõte.

Prints siiski usub, et teda võiks lubada avalikele ja kuningliku perega seotud sündmustele. Samuti soovib ta väga oma tiitlite taastamist. “Grenaderi kaardiväe kolonel oli tema kõige ihaldatum tiitel ja ta tahab seda tagasi,“ teadis asjaga kursis olev allikas rääkida. “Ta võib ükskõik kui palju kuningannat mõjutada, aga täiesti teine küsimus on see, kas sellest midagi välja tuleb,“ teadis teine allikas kommenteerida.

Andrew vend prints Charles üritab kõigest väest monarhia head nime taastada, kuna teab, et tulevikus on tema kuningas. Ta tunneb, et veel on vara prints Andrew tagasitulekuks.