ARMAS KLÕPS | Robert Rool näitas elukaaslase kasvavat kõhukest

Varem on Robert öelnud, et on väga toreda elumuutuse üle väga rõõmus. “Laps sünnib suvel ja oleme väga õnnelikud. Minu Maarja särab mu kõrval nagu noor jumalanna.“

Eelmisel aastal Kroonikale antud intervjuus sõnas Robert, et ta on kaamera taga endiselt sama rõõsa ja rõõmus nagu ekraanil. “Sama on Maarja puhul: ta ei pea olema kuskil seltskonnas või avalikkuse ees, et naerda ja itsitada. Me võime kodus samamoodi ja jätkuvalt head lolli nalja teha. Meil on selles mõttes väga palju sarnaseid jooni. Maarja on väga vinge!“