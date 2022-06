Carola Madis käis iluoperatsioonil: julgesin teha sammu oma tervise ja heaolu parandamiseks

Carola Madist vaevas silmadele langenud ja nägemist segav liigne nahk, mida ta nüüd operatsiooniga korrigeerida lasi. “Enne vaatasin maailma vaevatud pilguga, nüüd kergendatult,“ sõnas ta. Madis sõnas, et ta jõudis just tagasi Hispaaniast, kus sai purki saatesarja “Kolm naist karavanis“ kolmas hooaeg, mis jõuab televaatajate ette jaanuaris. “Kohe mõnus oli tööd teha ja mõnus on olla, sest julgesin teha sammu oma tervise ja heaolu parandamiseks,“ kiitis naine.

Ta lisas, et tal on noorest saati olnud silmadel liigne nahk ehk nii-öelda rasked silmalaud. “Esialgu arvasin, et see ongi lihtsalt nii ja vaevalt asi väga palju hullemaks saab minna. Selgus, et saab küll ja mitte vähe,“ rääkis Madis. Viimasel ajal läks tema silmade seis eriti kehvaks ja ta pidi lausa sõrmedega oma laugusid nihutama ja kulme kergitama, et tema vaateväli piiratud poleks ning ta üldse midagi näeks. Tema silmalaug langes nii tugevalt silmadele, et toetus juba ripsmete peale. “Näiteks üles vaadata oli päriselt raske, koguni füüsilist pingutust nõudev, sest tundsin naha raskust oma silmadel. Ja ükskord pusa seljast võttes jäi silmalaug luku vahele,“ kirjeldas naine õõvastavat hetke, mis õnneks kaaslase abiga õnnelikult lõppes.