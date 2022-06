Raske otsus: Paris Hilton valis Britney Spearsi pulma president Bideni ürituse asemel

Spears kutsus enda ja kallima Sam Asghari pulma eksklusiivse seltskonna ning popstaari pulmast ei tahtnud Hilton puududa. Nüüd on välja tulnud, et seltskonnatäht seisis tol päeval dilemma ees, kuid tal polnud raske selles olukorras otsustada. Oma taskuhäälingus “This is Paris“ sõnas Hilton, et loobus president Joe Bideni üritusel DJ tööst, et Spearsi pulmas kindlasti kohal olla, vahendab Toofab.

“Tegelikult paluti mind presidendi ja kõikide teiste presidentide õhtusöögile DJ-ks, aga Britney pulm oli minu jaoks olulisem,“ rääkis Hilton. Andunud fännide kurvastuseks ei jaganud seltskonnategelane uusi detaile uhkest ja eksklusiivsest pulmapeost. “Ma ei lasku detailidesse, sest see oli printsesspruudi õhtu ja see on tema lugu, mida rääkida. Kõik, mida ma saan öelda, on see, et ma olen tema üle tohutult õnnelik. Ta nägi imeline välja ja mind tegi nii rõõmsaks, et ta on leidnud oma muinasjutu,“ õhkas Hilton taskuhäälingus.

“Nad on imekena paar, lihtsalt säravad, ja mu südame tegi soojaks see, et ta on nii õnnelik ja vaba,“ kirjeldas Paris Britneyt.