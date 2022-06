KLÕPS | Juba nii suured! Michael Jacksoni lapsed käisid isast tehtud muusikali toetamas

Kuulsad õde-vend Paris ja Prince käisid Tony auhinnagalal, et tunnustada oma isast tehtud muusikali nominatsiooni. Muusikal “MJ: The Musical“ kujutab nende isa 1992. aastal toimunud Dangerous maailmaturnee ettevalmistust ja Jacksoni elu bändiga “The Jackson 5“. Prince Jackson pidas laval ka kõne isa meenutuseks.

“Paljud inimesed arvavad, et meie isa Michael Jackson muutis popmuusikat igaveseks,“ sõnas ta ja lisas kiiresti, "ja kes oleme meie, et sellele vastu vaielda?“ Prince lisas, et paljud ei teadnud, et nende isa Michael armastas muusikale, nii filmina kui ka teatrilaval. “Seepärast oleme me nii liigutatud, et saame teile tutvustada õhtu esimest nominatsiooni parima muusikali kategoorias. MJ, mis kasutab palju Michaeli kuulsaid ja ikoonilisi hitte, vaatleb meie isa sära,“ sõnas Prince oma kõnes.